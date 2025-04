Conseil ministériel consacré au Plan de Développement 2026-2030

La cheffe du gouvernement, Mme Sarra Zaafrani Zenzri, a présidé ce lundi 14 avril 2025 au Palais du gouvernement à la Kasbah, un Conseil ministériel dédié à l’examen du Plan de Développement pour la période 2026-2030.

Dans son allocution d’ouverture, Mme Zaafrani Zenzri a souligné l’importance stratégique de ce plan, qui incarne les principes constitutionnels visant à instaurer un développement véritable, global et équitable. Elle a rappelé, à cet égard, que la préface de la Constitution affirme que la démocratie ne peut être pleinement accomplie que si la démocratie politique s’accompagne d’une démocratie économique et sociale, garantissant ainsi aux citoyens leur droit au libre choix, à la reddition des comptes, ainsi qu’à une répartition équitable des richesses nationales.

Ce nouveau plan de développement s’inscrit dans la vision du président de la République, M. Kaïs Saïed, qui accorde une place centrale aux conseils locaux, régionaux et au Conseil national des régions et des districts. Cette vision repose sur une approche ascendante de la planification, partant du niveau local vers le régional, puis le national, afin de répondre aux besoins réels des citoyens et favoriser une intégration économique et sociale équitable.

Le Conseil a passé en revue la nouvelle méthodologie adoptée pour l’élaboration du Plan 2026-2030, qui s’appuie sur :

-L’accompagnement du processus de planification à tous les niveaux (local, régional, national)

-L’élaboration de politiques et de programmes selon les priorités et leur faisabilité

-La préparation de plans de développement régionaux, conformément au nouveau découpage territorial

-La mise en place d’un système intégré de préparation, de suivi et d’évaluation

-L’harmonisation des approches de développement dans les domaines transversaux

-L’amélioration de l’efficacité dans la préparation des projets d’investissement

À l’issue de la réunion, plusieurs recommandations ont été émises, notamment :

-L’adoption de la méthodologie ascendante et du calendrier proposé pour l’élaboration du plan

-La mobilisation des structures publiques concernées afin d’assurer un accompagnement technique tout au long du processus

-La mise en place d’un programme de formation unifié au profit des conseils locaux, régionaux et des districts

-Le suivi régulier de l’avancement des travaux et la levée des éventuels obstacles rencontrés par les différents conseils territoriaux.

