Conseil ministériel restreint sur le suivi de la Société nationale de cellulose et de papier alfa

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé ce lundi 10 juin 2024, au palais du gouvernement à la Kasbah, un conseil ministériel restreint consacré au suivi des activités de la société nationale decellulose et de papier alfa (SNCPA). La réunion s’est tenue en présence de Sihem Boughdiri Nemsia, ministre des Finances, Feryal Ouerghi Sebai, ministre de l’Économie et de la Planification, Fatma Thabet Chiboub, ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Kalthoum Ben Rejeb, ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Samia Briki, PDG de la SNCPA, et Mohamed Adali, PDG du centre national pédagogique.

Au cours de cette séance, le chef du gouvernement a souligné l’importance de suivre les mesures prises ce jour pour soutenir les activités de la SNCPA. Ces actions visent à permettre à l’entreprise de poursuivre ses opérations et de remplir ses engagements concernant la production du papier nécessaire à l’impression des manuels scolaires pour l’année académique 2024-2025.

Gnetnews