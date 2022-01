Consultation nationale: Ennahdha appelle au boycott

Ennahdha appelle les Tunisiens à boycotter la consultation nationale lancée par le président Kaïs Saïed. Dans un communiqué rendu public ce vendredi 7 janvier, le parti islamiste estime qu’il s’agit là « qu’un moyen de démanteler les institutions de l’Etat et de porter un coup à la démocratie ».

Par ailleurs, Ennahda a appelé à la libération immédiate de Noureddine Bhiri et Fathi Beldi, soulignant qu’ils ont été « kidnappés et séquestrés hors du cadre légal et sans autorisation de la justice contrairement aux dires du ministre de la l’Intérieur ».

Par ailleurs, le parti condamne les campagne de diffamation visant à soumettre le pouvoir judiciaire et se dit contre les tentatives de dissolution du Consent supérieur de la magistrature.

Concernant la Loi de finance 2022, Ennahdha, se dit inquiète de ses répercussions sur le situation économique et sociale car « elle ne prend pas compte de la détérioration du pouvoir d’achat du citoyen et des prix élevés des produits de base et qu’elle a été élaborée en l’absence de de tout dialogue participatif avec les acteurs économiques, les organisations nationales et les partis politiques ». Pour le parti islamiste cette loi est illégale car elle n’a pas été votée au Parlement, qui pour rappel a été gelé par Kaïs Saïed le 25 juillet dernier.

« Le mouvement appelle ses militants et toutes les forces politiques et sociales nationales à participer aux manifestations qui seront organisées le 14 janvier 2022, afin de rejeter le coup d’Etat et les violations flagrantes des libertés et de la démocratie, et à raviver l’esprit de la révolution, de la liberté et honorer les martyrs », peut-on lire dans le même communiqué.

Gnetnews