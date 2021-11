Contrebande de cuivre : Mandat de dÃ©pÃ´t contre le dÃ©putÃ© Salah Ltifi

Contrebande de cuivre : Mandat de dépôt contre le député Salah Ltifi

Un mandat de dépôt a été émis vendredi 19 novembre 2021, contre le député Qalb Tounes, Mohamed Salah Ltifi, par le juge d’instruction au pôle judiciaire économique et financier.

Arrêté depuis le 11 novembre 2021 et placé en garde à vue, le député de Qalb Tounes a été placé en garde à vue, sur fond d’affaires d’infractions de change, de crimes douaniers, de fraude, de faux et usage de faux et ceci dans le cadre d’une activité liée au trafic de cuivre.

Le député gelé et président de la Commission parlementaire de la réforme administrative, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Badreddine Gammoudi, a accusé son collègue, Mohamed Salah Ltifi, d’avoir exporté en Italie un conteneur rempli de cuivre radioactif.

Ce dernier a publié un document selon lequel les autorités italiennes ont ordonné le renvoi en Tunisie depuis le port de Gênes en Italie d’un conteneur de cuivre radioactif exporté par la société Ltifi après avoir obtenu l’autorisation de la directrice du centre national de radio protection (CNRP).

L’ancien ministre, Chokri Ben Hassan a été également auditionné par la justice dans le cadre de l’affaire des déchets italiens.

Gnetnews