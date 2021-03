Coronavirus : La Tunisie échappe à la 3ème vague survenue en Europe, campagne autour du vaccin

La pandémie du Coronavirus évolue, à des degrés variables, dans différentes parties du monde. Tandis que l’Europe est confrontée à une grave recrudescence du virus, réimposant confinement et restrictions très dures, comme c’est le cas en France ; la Tunisie enregistre une détente, que l’on souhaite durable.

L’apparition du variant anglais dans quatre régions du pays, n’a pas eu jusque-là une grande incidence sur les chiffres qui restent peu ou prou maitrisés, tout en requérant précaution et vigilance face à ce mal imprévisible.

Ce n’est pas uniquement en termes d’évolution épidémique, que les différences sont perceptibles entre la Tunisie et le reste du monde, mais c’est aussi, en matière de la solution, considérée comme étant la plus efficace pour s’en sortir.

Là où en Europe et ailleurs, il y a une adhésion massive au vaccin, perçue comme la seule solution pour vaincre le virus, et où les craintes suscitées par le vaccin anglo-suédois et les complications dont il serait à l’origine ont été balayées par l’OMS et l’EMA, (Agence européenne des médicaments), qui en ont jugé jeudi le caractère sûr et efficacité ; en Tunisie, les réticences envers le vaccin demeurent grandes, pour preuve le nombre modeste des inscrits sur la plateforme Evax.

Le ministère de la Santé vient de lancer une campagne de sensibilisation avec des spots publicitaires diffusés dans les médias et réseaux sociaux, en vue de convaincre les Tunisiens de « l’efficacité, et de la fiabilité » du vaccin pour s’immuniser collectivement contre le virus, et rendre possible le retour à une vie normale.

Les prochains jours nous diront, si cette opération portera ses fruits et si les Tunisiens s’enthousiasmeront plus, et accepteront de se faire inoculer la fameuse injection ; un geste qui relève de leur libre-consentement.

Entretemps, l’épidémie continue à évoluer dans des proportions plus ou moins stables d’un jour à l’autre.

A la date du 17 Mars, 496 nouveaux cas ont été dépistés positifs au Covid-19, contre 608 guérisons.

Le bilan passe, d’ores et déjà, à 243 935 contaminations, contre 210 983 personnes rétablies.

27 malades ont succombé au virus à la même date, portant le bilan à 8490 décès depuis l’avènement de l’épidémie dans le pays.

Les hôpitaux accueillent, à ce stade, 1038 patients, 266 sont placés en soins intensifs, et 90 sous respiration artificielle.

10 970 malades ont été hospitalisés au total des suites d’une infection par le virus, dont 49 admissions, les dernières 24 heures.

Les laboratoires ont réalisé 1 050 963 analyses depuis février 2020, dont 4183 analyses effectuées le même jour.

Gnetnews