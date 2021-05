Coronavirus : La Tunisie fait un pas en avant, et un autre en arrière, en attendant que le fléchissement de l’épidémie se confirme

La pandémie du Coronavirus s’inscrit dans la durée et provoque une lassitude mondiale. D’un pays à l’autre, les gouvernements tentent de s’adapter tant bien que mal à ce virus récalcitrant, en alternant allégement et durcissement des restrictions, déconfinement et reconfinement…mais la bataille est loin d’être gagnée. Les prédictions du Secrétaire Général des Nations-Unies ayant évoqué, lors d’une récente réunion de l’OMS, de nouveaux pics de la pandémie pouvant faire encore des milliers de victimes, font froid dans le dos…et font craindre le pire.

En ayant les yeux rivés sur l’évolution de l’épidémie en Tunisie et dans le monde, les autorités politiques et scientifiques tunisiennes font un pas en avant, et un autre en arrière et procèdent, d’une manière périodique, à la révision des mesures…une démarche qu’elles disent tributaire de la situation sanitaire, mais aussi sociale, économique, psychologique etc., d’où cette recommandation du comité scientifique de lever le confinement obligatoire et de le limiter aux passagers en provenance des pays, où se propagent les nouveaux variants. Une décision politico-scientifique dictée par des contraintes économiques. Elle s’inscrit, par ailleurs, dans le droit fil d’une réouverture progressive amorcée dans plusieurs parties du monde, motivée notamment par l’espoir né des campagnes de vaccination, qui battent leur plein, ici et là, à travers la planète.

1115 nouveaux cas et 69 décès

En Tunisie, l’épidémie semble marquer quelque peu le pas, reste qu’une telle baisse se confirme et se consolide. Dans une déclaration médiatique, en marge de sa visite à Médenine, le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi a affirmé, hier, que la situation est encore critique, malgré le recul du nombre des décès.

Selon les derniers chiffres, quelque 1115 nouveaux cas ont été dépistés positifs au Virus à la date du 24 Mai, après la parution des résultats de 6048 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 18,44 %.

Le ministère de la Santé recense, au total, 337 529 contaminations au Covid-19 en Tunisie, depuis le début de la pandémie.

Les patients se sont, dans leur écrasante majorité, remis de la maladie, avec 298 141 personnes rétablies, dont 1018 nouvelles guérisons.

Par ailleurs, 69 personnes ont succombé à la maladie à la même date, faisant passer le bilan à 12 342 décès.

Au cours des dernières 24 heures, les établissements de santé ont enregistré 97 nouvelles admissions, portant le total à 16 097 hospitalisations.

A ce stade, 2 045 malades sont alités dans les structures de soins des suites du Coronavirus ; 412 sont placés en réanimation et 116 sous respiration artificielle.

Les laboratoires ont réalisé 1 442 288 analyses pour dépister le virus, depuis février 2020.

