Tunisie : Méchichi préside la réunion de l’instance nationale anti-Coronavirurs et appelle à la révision des mesures

Le chef du gouvernement, Hichem Méchichi, a présidé hier, mardi 25 Mai 2021, au palais du gouvernement de la Kasbah, la réunion périodique de l’instance nationale de lutte contre le Coronavirus, consacrée à l’évolution de la situation épidémique et des mesures actuellement adoptées.

Cette réunion, à laquelle ont pris part des chefs sécuritaires et militaires ainsi que les membres du comité scientifique, a passé en revue les évolutions de la situation épidémique lors de cette période, s’agissant des indicateurs de la propagation du virus, et des mesures visant à endiguer l’épidémie, ainsi que de la cadence de l’acheminement des vaccins, et l’état d’avancement de la campagne de vaccination, selon les priorités préétablies.

Hichem Méchichi a exhorté les parties prenantes à plus de coordination, notamment pour ce qui est des mesures destinées aux arrivants en Tunisie, et ce qu’elles requièrent en termes de protocoles sanitaires individuels ou collectifs, à l’instar des analyses, et du confinement à l’issue de l’entrée sur le territoire national, etc.

Le chef du gouvernement a appelé à évaluer et à réviser ces mesures dans le sens de l’allègement ou du durcissement, en tenant compte de l’évolution de la situation épidémique sur le double-plan national et international.

Le comité scientifique avait recommandé la levée du confinement obligatoire imposé à l’entrée de la Tunisie, à l’exception des ressortissants en provenance des pays où se propagent les nouveaux variants.

Cette proposition fait suite à la décision du locataire de la Kasbah, de lever le confinement sur les passagers en provenance de Libye et d’Algérie.

Gnetnews