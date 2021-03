Coronavirus : La Tunisie maitrise la 2ème vague, et mise sur le vaccin pour atteindre l’immunité collective

Quelque 18 mille Tunisiens, en majorité des soignants, ont reçu la première dose du vaccin contre le Coronavirus, au 10ème jour du démarrage de la campagne nationale de vaccination. Un chiffre modeste, eu égard à la capacité des 25 centres de vaccination disséminés à travers la Tunisie, 15 mille/ jour, et des objectifs tracés par le gouvernement, d’inoculer injection à 3 millions Tunisiens d’ici juin et à 50 % de la population à la fin de l’année.

La vaccination du ministre de la Santé, et de la directrice générale de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes devant les caméras, vise à créer un effet d’entrainement, et inciter les Tunisiens à vaincre leurs réticences, à s’inscrire en masse sur la plateforme dédiée, et à se rendre le jour J, au centre indiqué dans le SMS, pour se faire vacciner.

Pour se faire, les autorités officielles et scientifiques n’ont de cesse d’insister sur « le caractère sûr, fiable et efficace » du vaccin ; seul moyen de nous procurer une immunité collective contre ce mal invisible, qui continue à faire des ravages dans le monde, imposant dures restrictions et confinement, et paralysant l’activité socioéconomique.

Selon les derniers chiffres, la pandémie a fait plus de 2,7 millions de morts et plus de 123,1 millions de contaminations dans le monde, depuis son avènement en décembre 2019.

Indicateurs positifs



La Tunisie semble, elle, avoir réussi à maîtriser la deuxième vague, malgré l’avènement des nouveaux variants fortement contagieux sur son territoire. Les indicateurs positifs sont perceptibles de jour en jour, et les courbes de contaminations et des décès sont en train de fléchir sensiblement ; cette amélioration ne pourrait, néanmoins, se confirmer, que par le respect des gestes barrière, des mesures de prévention, et par la vaccination, gage d’un retour à la vie normale.

Dans son dernier communiqué, le ministère de la Santé fait état de 217 nouveaux cas infectés par le Covid-19, après la parution des résultats de 2165 analyses en laboratoire.

802 nouvelles guérisons ont été recensées, portant le total à 213 106 personnes rétablies.

Par ailleurs, 23 personnes ont succombé au virus à la même date, portant le bilan à 8569 décès.

Quelque 1038 malades sont alités dans les hôpitaux et les cliniques privées, 260 sont placés en soins intensifs, et 92 sous respiration artificielle.

Les hospitalisations des suites du virus sont au nombre de 11 129 au total, dont 22 admissions durant les dernières 24 heures.

Les laboratoires ont réalisé 1 065 955 analyses depuis l’avènement de la pandémie, dont 2165 à la même date.

Gnetnews