Coronavirus : Le japon suspend de nouveaux lots du vaccin Moderna, après le décès de deux trentenaires

AFP – Trois lots de vaccin, soit près de 1,6 million de fioles, ont déjà été suspendus au Japon en raison d’impuretés présentes, dont la nature est encore inconnue.

La région d’Okinawa au Japon a suspendu dimanche l’utilisation du vaccin Moderna contre le Covid-19 après la découverte de nouveaux lots contaminés. Cette décision intervient au lendemain de l’ouverture d’une enquête par le ministère japonais de la Santé après la mort de deux hommes ayant reçu des vaccins Moderna provenant de 1,63 million de doses qui présentaient des impuretés dans certaines fioles.

La préfecture d’Okinawa, située au sud du Japon, a décidé dimanche de « suspendre l’utilisation des vaccins Moderna, car des substances étrangères ont été repérées dans certains » lots, selon un communiqué. Les lots concernés par cette contamination, détectée samedi à Okinawa, sont différents de ceux suspendus après la découverte d’impuretés dans certaines fioles de ce produit, selon les médias locaux. Cette décision intervient au lendemain de l’annonce par le ministère japonais de la Santé du décès, en août, de deux hommes, âgés de 30 et 38 ans, qui avaient reçu une deuxième dose de Moderna provenant de l’un des trois lots suspendus le 26 août par le gouvernement.

Le ministère a annoncé l’ouverture d’une enquête pour déterminer la cause de leur décès, précisant que « le lien de cause à effet avec la vaccination reste à ce jour inconnu ». « Pour l’instant, nous n’avons aucune preuve que ces décès ont été causés par le vaccin Moderna, et il est important de mener une enquête pour determiner s’il y a un lien », ont déclaré samedi dans un communiqué commun Moderna et Takeda, qui importe et distribue dans l’archipel nippon. La nature des particules découvertes dans les flacons, qui ont été fabriqués par un sous-traitant de Moderna en Europe, n’est pas encore connue.

« Les fioles ont été envoyées à un laboratoire pour analyse et les premières conclusions seront connues en début de semaine prochaine », ont déclaré Moderna et Takeda. La compagnie américaine suppose que le problème provient d’une ligne de production de son sous-traitant en Espagne, Rovi, qui produit ses vaccins contre le Covid-19 pour les marchés hors États-Unis. Rovi a déclaré le 26 août enquêter sur la cause de la contamination de ces lots, distribués uniquement au Japon. Environ 44 % de la population japonaise a été entièrement vaccinée, alors que le pays fait face à une augmentation record du nombre de cas de virus liés au variant Delta, plus contagieux. Plus de 15 800 personnes sont décédées du Covid-19 dans le pays, soumis en majeure partie à des restrictions sanitaires pour tenter d’endiguer la pandémie.