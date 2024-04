L’Italie souhaite la prÃ©sence de la Tunisie au sommet du G7, prÃ©vu en juin prochain

L’Italie souhaite la présence de la Tunisie au sommet du G7, prévu en juin prochain

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, a reçu, ce vendredi 26 avril, au palais du Bardo, l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Alessandro Prunas.

Les deux parties ont mis l’accent sur « les relations excellentes entre la Tunisie et l’Italie, lesquelles sont fondées sur les liens historiques et les facteurs géographiques, contribuant, en grande partie, à instaurer une coopération fructueuse sur tous les plans ».

Elles ont, par ailleurs, souligné les défis communs, et la nécessité d’intensifier les efforts pour faire face à l’ampleur prise par le fléau de la migration irrégulière vers les côtes européennes, notamment italiennes, du fait qu’elle requiert un redoublement d’efforts sur le double-plan bilatéral et multilatéral, ce qui consolide la sécurité et la stabilité dans la région méditerranéenne, rapporte l’Assemblée dans un communiqué.

Le diplomate italien a insisté sur l’importance accordée par son pays, aux relations avec le nôtre, laquelle s’est traduite par les visites régulières et intensives de nombreux responsables italiens en Tunisie, ce qui a permis l’instauration d’une coopération fructueuse et la conclusion de conventions dans différents domaines, notamment, éducatif, culturel, d’enseignement supérieur et de formation professionnelle.

Comme il a exprimé la volonté de l’Italie de relancer, davantage, la coopération bilatérale dans le domaine parlementaire, annonçant la visite qu’effectuera la présidente de la commission des affaires étrangères et de la Migration au Sénat italien, Stefania Craxi, et la délégation l’accompagnant, en Tunisie la semaine prochaine.



Alessandro Prunas a, également, exprimé les dispositions de l’Italie à poursuivre le soutien de notre pays sur la voie du progrès, affirmant la détermination de renforcer la place de la Tunisie dans son environnement régional, notamment, au niveau de l’Union européenne.

Il a souhaité que la Tunisie soit présenté par une délégation de haut niveau à la prochaine réunion du Groupe des pays le plus industrialisé, G7, qui se tiendra en Italie en Juin prochain, et ce dans le cadre de l’appui du rayonnement de la Tunisie, et la consolidation de son image sur la scène économique mondiale.

