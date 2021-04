Coronavirus – Tunisie : Le spectre dâ€™une 3Ã¨me vague plane, les courbes des contaminations et des dÃ©cÃ¨s en hausse

Coronavirus – Tunisie : Le spectre d’une 3ème vague plane, les courbes des contaminations et des décès en hausse

L’hypothèse d’une troisième vague de l’épidémie du Coronavirus devient de plus en plus probable, avec des courbes des contaminations et des décès qui repartent à la hausse. La Tunisie n’échappe pas ainsi à la tendance constatée dans plusieurs parties du monde en ce printemps 2021, confrontées à une forte ascension de la pandémie.

Dans son dernier communiqué, le ministère de la Santé fait état de 1709 nouveaux cas enregistrés à la date du 03 avril, contre 260 nouvelles guérisons.

Le bilan s’élève au total à 260 044 contaminations, dont la quasi-majorité, soit 209 035 personnes se sont débarrassées du virus.

Quelque 34 décès sont à déplorer à la même date des suites du Covid-19, portant le bilan total à 8965 disparitions.

Les hospitalisations sont également en augmentation ; avec 1480 malades alités dans les structures de soins publiques et privées, 352 sont placés en soins intensifs et 111 sous respiration artificielle.

Au total, 11 999 malades ont été pris en charge dans les hôpitaux depuis le début de la pandémie, dont 83 nouvelles admissions, au cours des dernières 24 heures.

Les laboratoires ont réalisé, au total, 1 133 652 analyses depuis l’avènement de l’épidémie dans nos contrées, dont 6 175 à la même date.

