Coronavirus : Le variant Delta sera prÃ©dominant les prochains mois, selon lâ€™OMS

Coronavirus : Le variant Delta sera prédominant les prochains mois, selon l’OMS

AFP – L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) prévoit que le variant Delta, très contagieux et qui est d’ores et déjà à l’origine de plus des trois quarts des nouveaux cas de COVID-19 dans de nombreux grands pays, soit prédominant dans les prochains mois.

Ce variant, qui a d’abord été détecté en Inde, est désormais présent dans 124 pays et territoires, soit 13 de plus que la semaine dernière, contre 180 (six de plus) pour l’Alpha, mis au jour au Royaume-Uni, 130 (sept de plus) pour le Beta, identifié pour la première fois en Afrique du Sud, et 78 (trois de plus) pour le Gamma, apparu au Brésil, a souligné l’OMS.

« On s’attend à ce qu’il (le variant Delta) supplante rapidement les autres variants et devienne la lignée dominante (de la COVID-19) en circulation ces prochains mois », a poursuivi cette agence de l’ONU dont le siège est à Genève.

Parmi les pays où le variant Delta est dès maintenant la cause de plus de 75 % des nouveaux cas de cette maladie, on trouve l’Inde, la Chine, la Russie, l’Indonésie, l’Australie, le Bangladesh, le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud, l’Australie, et le Portugal.

« Toutefois, on ignore toujours quel est le mécanisme exact » à l’origine de la plus grande transmissibilité » de ce variant par rapport aux autres, a reconnu l’OMS.

Environ 3,4 millions de cas supplémentaires de COVID-19 ont été recensés pendant la semaine du 12 au 18 juillet, soit 12 % de plus que la semaine précédente, a-t-elle souligné.

« À ce rythme, on s’attend à ce que le nombre cumulé des cas signalés (depuis le début de la pandémie) dans le monde puisse dépasser les 200 millions dans les trois prochaines semaines », a averti l’OMS.

Celle-ci explique cette tendance par quatre facteurs : des variants plus transmissibles, un relâchement au niveau des mesures de santé publique, une plus forte interaction sociale et le fait que beaucoup de personnes ne soient pas vaccinées.

La semaine dernière, le nombre des nouveaux cas a progressé de 30 % dans la région du Pacifique occidental et de 21 % dans la région Europe, telles que définies par l’OMS.

C’est l’Indonésie qui en a recensé le plus : 350 273, soit une hausse de 44 %, suivie du Royaume-Uni (296 447, +41 %) et du Brésil (287 610, en baisse de 14 %).

Le nombre hebdomadaire des morts, 57 000, est en revanche resté stable par rapport à la semaine précédente.