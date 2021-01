Coronavirus : Niveau dâ€™alerte Ã©levÃ© Ã  Bizerte, face Ã  la recrudescence des nouveaux cas

Coronavirus : Niveau d’alerte élevé à Bizerte, face à la recrudescence des nouveaux cas

La direction régionale de la Santé de Bizerte affirme ce jeudi 07 janvier que le niveau d’alerte est élevé, et requiert de tous l’utilisation des moyens de prévention, et le respect des protocoles sanitaires, tout en évitant de se rapprocher des personnes âgées, et de ceux qui souffrent de maladies chroniques pour les préserver de la contagion.

La DRS a, par ailleurs, fait état de 144 nouveaux cas de contamination au covid-19 à la date du 05 janvier, après la parution des résultats de 497 analyses en laboratoire.

Le bilan total s’élève désormais à 4308 contaminations dans la région.

Deux nouvelles disparitions des suites du Coronavirus sont à déplorer, portant le bilan à 257 décès.

Gnetnews