Coronavirus : 2 décès et 202 nouvelles contaminations

Deux décès et 202 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrés le 16 décembre 2021, suite à 5276 analyses réalisées, a annoncé le ministère de la Santé, ce samedi 18 décembre, dans son bulletin quotidien. Le taux de positivité s’établit ainsi à 3,38%.

Le nombre de contaminés par le virus a quant lui atteint, depuis l’apparition de la pandémie du Coronavirus, les 720 720 cas dont 693 664 patients rétablis.

D’après la même source, le nombre total des décès s’élève désormais à 25 455 personnes. Les établissements de santé publics et privés ont enregistrés 20 admissions au 16 décembre, portant le nombre total des malades hospitalisés, atteints du Covid-19 à 172, dont 76 sont dans les services de réanimation et de soins intensifs et 13 sont placés sous respirateurs artificiels.

