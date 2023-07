Coupe arabe : Le Zamalek liquide l’USMo

L’Union Sportive Monastirienne a raté la marche aujourd’hui pour son entrée à la Coupe Arabe des Clubs 2023.

Pour le compte de la première journée du groupe C, la formation ussémiste a été nettement dominée par le Zamalek sur le score de quatre buts à zéro. Un but de Seifeddine Jaziri (26 mn) et d’Ahmed Sayed Zizo (43 mn) en plus d’un doublé d’Abdallah Sayed (56 et 64 mn) ont offert la victoire au Zamalek dans ce match.