Coupe arabe : Voici toutes les équipes qualifiées

Voici les résultats complets des matches du premier tour de la Coupe Arabe des Clubs 2023 :

Qualifié 1 à la 2ème phase :

AS FAR Rabat (Maroc) Vs Al Ittihad Tripoli (Libye) (4-1 et 1-3)

Al Borj (Liban) Vs Al Wehda (Emirats Arabes Unis) (0-3 et 0-1)

Qualifié 2 à la 2ème phase :

Al Merreikh (Soudan) Vs Techrine (Syrie) (2-1 et 0-1)

Al Quwa Al Jawiya (Irak) Vs Al Shabab (Arabie Saoudite) (1-1 et 0-4)

Qualifié 3 à la 2ème phase :

Al Hilal (Soudan) Vs Al Manama (Bahreïn) (3-0 et 1-2)

Club Sportif Sfaxien (Tunisie) Vs Qatar SC (Qatar) (0-0 et 1-1)

Qualifié 4 à la 2ème phase :

Tala’ea El Geish (Egypte) Vs Ahli Tripoli (Libye) (1-2 et 1-1)

Al Nahda (Oman) Vs Shabab Al Khalil (Palestine) (2-0 et forfait Shabab Al Khalil)

Qualifié 5 à la 2ème phase :

Fahman (Yémen) Vs Union Sportive Monastirienne (Tunisie) (0-4 et 2-0)

Al Muharaq (Bahreïn) Vs Al Seeb (Oman) (2-0 et 0-2 / TAB 5-4)

Qualifié 6 à la 2ème phase :

Nouadhibou (Mauritanie) Vs Shabab Al Ordon (Jordanie) (4-1 et 0-1)

Al Koweït (Koweït) Vs Jeunesse sportive de la Saoura (Algérie) (1-0 et 1-1)