Coupe de la CAF : CS Sfaxien – Bravos do Maquis confié à un trio guinéen

La Commission d’arbitrage de la Confédération africaine de football a désigné un trio guinéen composé de Tawel Camara (arbitre central), Sidiki Sidibé et Ill Abdoulaye Sylla (assistants) pour le match entre le Club sportif sfaxien et Bravos do Maquis

Le match se déroulera, dimanche prochain à 14h00 au Stade Taïeb M’hiri de Sfax.