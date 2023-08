Coupe de la CAF : Le Club Africain contre une équipe éthiopienne

Le Club Africain affrontera un adversaire éthiopien au second tour de la Coupe de la Confédération. Au premier tour, la formation de Bahir Dar City SC a réussi à éliminer les tanzaniens d’Azam Football Club.

Le Club Africain disputera la manche aller du second tour en Ethiopie entre le 15 et le 17 septembre. Le match retour sera disputé à Rades entre le 29 septembre et le 1er octobre.