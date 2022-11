Coupe de la CAF : Le Club Africain solide en Tanzanie

La manche aller du 32ème de finale de la Coupe de la CAF entre les Young Africans et le Club Africain s’est terminée sur le score de parité (0/0). Les joueurs de Marchand sont restés lucides et concentrés malgré toute la pression de l’adversaire et de son public. La plus grosse occasion des locaux a été bloqué par Hassen qui a sauvé la balle de Djoma dans le temps additionnel de la première période.

A la reprise, c’est le CA qui a eu la balle de match. A dix minutes de la fin, Ouedherfi pouvait donner l’avantage aux Rouges et Blancs mais il a placé le ballon peu au dessus de la transversale. Le gardien Morisson a ensuite été providentiel sur Dridi à une minute de la fin du match. La manche retour aura lieu dans une semaine à Rades.

GnetNews