Coupe de la CAF : Programme des 16èmes de finale retour

Voici le programme des seizièmes de finale retour de la coupe de la CAF, prévus cette semaine :

Vendredi 22 octobre :

Interclube – CFFA : Annulé (3/0)

15h00 : AS Vita Club – Marumo Gallants : (1/2)

Samedi 23 octobre :

15h00 : Coton Sport – Orapa United : (1/2)

17h00 : ASFA Yennega – Binga : (1/0)

18h00 : Al Masry – URA SC : (0/0)

18h00 : CS Sfaxien – Bayelsa United : (0/1)

18h00 : JS Saoura – Asac Cocorde : (2/1)

18h00 : Al Ahly Tripoli – Biashara Mara United : (0/2)

20h00 : Pyramids – Azam : (0/0)

Dimanche 24 octobre :

14h00 : Gor Mahia – Al Ahly Merowe : (3/1)

15h00 : Motema Pembe – AS Kigali : (2/1)

15h30 : Enyimba – Diambars : (1/0)

16h00 : Primeiro De Agosto – Red Arrows : (0/1)

16h30 : Orlando Pirates – D. Noirs : (0/0)

19h00 : JS Kabylie – FAR Rabat : (1/0)

19h00 : RS Berkane – US Ben Guerdane : (1/0)

Interclube – CFFA : (3/0)

GnetNews