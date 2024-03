Coupe de la CAF : Résultats du tirage au sort

Voici le résultats du tirage au sort des quarts et demi-finales de la Coupe de la Confédération :

Quarts de finale :

Quart 1 : Modern Future (Egypte) Vs Zamalek (Egypte)

Quart 2 : Abu Salim (Libye) Vs RS Berkane (Maroc)

Quart 3 : Rivers United (Nigeria) Vs USM Alger (Algérie)

Quart 4 : Stade Malien (Mali) Vs Dreams FC (Ghana)

Demi-finales :

Demie 1 : Vainqueur Quart 3 Vs Vainqueur Quart 2

Demie 2 : Vainqueur Quart 1 Vs Vainqueur Quart 4