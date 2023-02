Coupe de Tunisie : Le Club Africain qualifié ! Voici le tableau des huitièmes

A l’issue de la qualification aujourd’hui du Club Africain, voici le programme complet des huitièmes et des quarts de finale de la Coupe de Tunisie :

Dimanche 19 février :

Stade Tunisien 13h30 Etoile du Sahel

ES Métlaoui 13h30 CS Chebba

Olympique de Béja 13h30 AS Kasserine

Club Athlétique Bizertin 13h30 EGS Gafsa

JS Omrane 13h30 Club Sportif Sfaxien

SA Menzel Bourguiba 13h30 ES Bouhajla

Club Africain 13h30 CS Msaken

Mercredi 22 février :

Espérance de Tunis 13h30 US Ben Guerdane

Les quarts de finale :

26 février et 05 mars

Quart 1 : Vainqueur (SA Menzel Bourguiba-ES Bouhajla) Vs (Club Africain-CS Msaken)

Quart 2 : Vainqueur (JS Omrane-Club Sportif Sfaxien) Vs Vainqueur (Olympique de Béja-AS Kasserine)

Quart 3 : Vainqueur (Stade Tunisien-Etoile du Sahel) Vs Vainqueur (ES Métlaoui-CS Chebba)

Quart 4 : Vainqueur (Espérance de Tunis-US Ben Guerdane) Vs Vainqueur (Club A. Bizertin-EGS Gafsa)