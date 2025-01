Coupe de Tunisie : Les matchs du premier tour prÃ©liminaire

Coupe de Tunisie : Les matchs du premier tour préliminaire

Voici le programme des rencontres du premier tour préliminaire de la Coupe de Tunisie prévues ce weekend :

Samedi 04 janvier (13h)

CO Transports – Bir Mcherga Sport

SC Ben Arous – CS Menzel Bouzelfa

ES Fahs – ES Beni Khalled

ES Gaafour – US Chebika

Wided Sers – US Sbeitla

CS Hergla – Badr El Ain

CS Khenissi – ES Beni Hassene

Nahdha Jammal – Stade Sportif Sfaxien

ES Feriana – US Boussalem

Stade Sportif Gafsien – CS Djebiniana

AS Hamma – FS Gtar

Olympique Médenine – AS Degueche

Dimanche 05 janvier (13h)

Khdhra Sport – Club Olympique Kram

US Jebel Jeloud – AS Testour

SS Mornag – Ahly Landolsi