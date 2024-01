Coupe de Tunisie : Les résultats des matchs de dimanche

Voici les résultats des matches disputés ce dimanche au tour préliminaire de la Coupe de Tunisie réservé aux clubs de la Ligue Nationale Amateurs Niveaux 1 et 2 et des Ligues Régionales :

AS Mahres 1-3 US Boussalem

FS Menzel Kamel 2-1 Grombalia Sport

SS Sidi Makhlouf 0-1 US Djerba Ajim

Stir Zarzouna 0-2 PS Sakiet Eddaier

US Ksour Essef 2-0 AS Hamma

Chiheb Ouerdanine 2-0 AS Ettadhamen

ES Hamma Jerid 1-0 Tinja Sport

ES Ben Aoun 1-3 Sfax Railways Sports

ES Bouchemma 1-0 AS Djerba

JS Boumerdes 3-0 US Borj Cedria

CO Transports 2-1 (AP) Olympique Ghannouch

FC Mdhilla 3-3 (TAB 7-6) CS Akouda