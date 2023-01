Coupe de Tunisie : Les résultats du tirage au sort

Trois clubs au moins quitteront la compétition de la Coupe de Tunisie dès les 16èmes de finale.

A l’issue du tirage au sort effectué ce soir, des chocs opposeront notamment l’US Ben Guerdane à l’US Monastirienne et l’Etoile du Sahel à l’AS Soliman.

L’Espérance de Tunis et le Club Africain recevront dans ce tour l’ES Jerba et l’EM Mahdia, alors que le Club Sportif Sfaxien aura un derby à négocier face au Stade Sportif Sfaxien.

Voici les affiches complètes des 16èmes de finale :

US Ben Guerdane Vs US Monastirienne

Etoile du Sahel Vs AS Soliman

US Tataouine Vs ES Métlaoui

Espérance de Tunis Vs ES Jerba

Club Sportif Sfaxien Vs Stade Sportif Sfaxien

Club Africain Vs EM Mahdia

CS Msaken Vs AS Rejiche

SA Menzel Bourguiba Vs ES Hammam Sousse

CS Chebba Vs CS Hammam-Lif

US Boussalem Vs Stade Tunisien

JS Omrane Vs Olympique Sidi Bouzid

AS Megrine Vs Club A. Bizertin

Olympique de Béja Vs FC Hammamet

LPS Tozeur Vs EGS Gafsa

ES Bouhajla Vs GS Bekalta

AS Kasserine Vs ES Rades

Huitièmes de finale : 19 et 22 février

Match 17 : Vainqueur (Olympique de Béja – FC Hammamet) Vs Vainqueur (AS Kasserine – ES Rades)

Match 18 : Vainqueur (AS Megrine – Club A. Bizertin) Vs Vainqueur (LPS Tozeur Vs EGS Gafsa)

Match 19 : Vainqueur (JS Omrane – Olympique Sidi Bouzid) Vs Vainqueur ( Club Sportif Sfaxien Vs Stade Sportif Sfaxien)

Match 20 : Vainqueur (Espérance de Tunis – ES Jerba) Vs Vainqueur (US Ben Guerdane – US Monastirienne)

Match 21 : Vainqueur (Club Africain – EM Mahdia) Vs Vainqueur (CS Msaken – AS Rejiche)

Match 22 : Vainqueur (SA Menzel Bourguiba – ES Hammam Sousse ) Vs Vainqueur (ES Bouhajla – GS Bekalta)

Match 23 : Vainqueur (US Boussalem – Stade Tunisien) Vs Vainqueur (Etoile du Sahel – AS Soliman)

Match 24 : Vainqueur (US Tataouine – ES Métlaoui) Vs Vainqueur (CS Chebba – CS Hammam-Lif)

Quarts de finale : 26 février et 05 mars

Quarts 1 : Vainqueur Match 22 Vs Vainqueur Match 21

Quarts 2 : Vainqueur Match 19 Vs Vainqueur Match 17

Quarts 3 : Vainqueur Match 23 Vs Vainqueur Match 24

Quarts 4 : Vainqueur Match 20 Vs Vainqueur Match 18