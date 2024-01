Coupe de Tunisie : Programme du tour préliminaire pour la Ligue 2

Voici le programme du tour préliminaire de la Coupe de Tunisie réservé aux clubs de la Ligue 2 :

CS Korba Vs AS Jelma

OC Kerkennah Vs Jendouba Sport

Kalaa Sport Vs AS Ariana

JS Omrane Vs AS Oued Ellil

CS Hammam-Lif Vs ES Rades

Olympique Sidi Bouzid Vs CS Msaken

El Makarem Mehdia Vs AS Gabés

ES Hammam Sousse Vs SC Ben Arous

Olympique Médenine Vs CS Chebba

AS Rejiche Vs ES Zarzis

Exempts : JS Kairouanaise, ES Jerba, SC Moknine

Non alignés : CS Tabarka, Stade Gabesien, ES Rogba Tataouine

Les matches de ce tour seront disputés les 27 et 28 janvier 2024.