Coupe de Tunisie : Tirage au sort des trois premiers tours ce soir

La Fédération Tunisienne de Football a communiqué aujourd’hui la date du tirage au sort des trois premiers tours de la Coupe de Tunisie 2022-2023. La cérémonie aura lieu ce lundi 30 janvier au cours de l’émission Attessia Sports sur la chaine Attessia à partir de 20h45.

Voici la liste des 32 formations qualifiées pour les 16èmes de finale de la Coupe de Tunisie 2022-2023 :

Ligue 1 (16) :

Etoile du Sahel, Espérance de Tunis, Club A. Bizertin, Club Sportif Sfaxien, US Tataouine, Stade Tunisien, ES Hammam Sousse, CS Chebba, US Monastirienne, US Ben Guerdane, Olympique de Béja, Club Africain, AS Soliman, ES Métlaoui, Olympique Sidi Bouzid, AS Rejiche

Ligue 2 (8) :

EM Mahdia, EGS Gafsa, CS Msaken, ES Rades, Stade Sportif Sfaxien, CS Hammam-Lif, ES Jerba, JS Omrane

Ligues Amateurs Niveaux 1 et 2 (6) :

LPS Tozeur, US Boussalem, SA Menzel Bourguiba, AS Kasserine, FC Hammamet, AS Megrine

Ligues Régionales (2) :

GS Bekalta, ES Bouhajla

Le tirage au sort concernera les 16èmes, huitièmes et quarts de finale de la Coupe de Tunisie.