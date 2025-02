Coupe d’Italie : Milan écarte la Roma et file en demie

Sous l’impulsion de l’international anglais Tammy Abraham auteur d’un doublé, l’AC Milan a pris le meilleur sur l’AS Rome ce mercredi en quarts de finale de la Coupe d’Italie (3-1). Doublé d’Abraham et but du nouvel arrivé Joao Felix. Dovbyk a marqué le but pour la Louve. En demi-finale le Milan affrontera le vainqueur entre l’Inter Milan et la Lazio.