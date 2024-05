Coupe du monde des clubs 2025 : Voici les clubs dÃ©jÃ  qualifiÃ©s

Coupe du monde des clubs 2025 : Voici les clubs déjà qualifiés

Voici la liste des clubs ayant déjà validé leur billet pour la Coupe du Monde des Clubs 2025 :

Espérance de Tunis (TUN), Al Ahly (EGY), Wydad Casablanca (MAR), Mamelodi Sundowns (AFS), Al Hilal (KSA), Urawa Red Diamonds (JPN), Ulsan HD (SKO), Real Madrid (ESP), Atlético de Madrid (ESP), Chelsea (ANG), Manchester City (ANG), Bayern Munich (ALL), Borussia Dortmund (ALL), Paris Saint-Germain (FRA), Inter (ITA), Juventus Turin (ITA), FC Porto (POR), Benfica (POR), RB Salzbourg (AUT), Monterrey (MEX), Seattle Sounders (USA), Club Leon (MEX), Auckland City (NZL), River Plate (ARG), Palmeiras (BRE), Flamengo (BRE) et Fluminense (BRE).

Ce tournoi sera disputé du 15 juin au 13 juillet 2025 aux Etats-Unis et regroupera pour la première fois 32 clubs.