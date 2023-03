Coupe du monde des clubs : Quatre équipes africaines à partir de 2025

Agences- Le football mondial n’en finit plus de se réformer. Après le passage de la Coupe du monde à 48 équipes dès 2026, celle des clubs passera de 7 à 32 équipes à partir de 2025, a annoncé la FIFA ce mardi à Kigali (Rwanda). Parmi les formations des quatre coins du globe, il y aura 12 équipes européennes, 6 pour l’Amérique du Sud, 4 pour la CONCACAF (Amérique du Nord, Centrale et les Caraïbes), 4 équipes pour l’Afrique, 4 équipes pour l’Asie, 1 pour l’Océanie et une place réservée à l’hôte du tournoi.

Pour les confédérations disposant de plus de quatre créneaux, notamment l’Europe, les vainqueurs de la Ligue des champions en 2021, 2022, 2023 et 2024 seront automatiquement qualifiés. Les huit places restantes étant calculées via le coefficient établi par l’UEFA sur les résultats des quatre dernières saisons.

Pour l’Afrique et la zone CONCACAF, les quatre derniers vainqueurs de la Copa Libertadores et de la Ligue des champions africaine obtiendront également leur billet. « Un plafond de deux clubs par pays sera appliqué à la liste d’accès », précise la FIFA. Seule exception : « Le cas où plus de deux clubs d’un même pays remportent la première compétition de clubs de la confédération au cours de la période de quatre ans ».

Si deux formations anglaises remportent la Ligue des champions, la Premier League ne pourra envoyer aucun autre représentant grâce au classement indexé sur les performances. Le seul cas de figure où un pays peut envoyer trois clubs à la Coupe du monde est le suivant : il faut qu’il remporte la Ligue des champions avec trois représentants différents sur la période de quatre ans.