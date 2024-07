Coupes africaines : Tirage au sort ce jeudi

La Confédération Africaine de Football effectuera cette semaine le tirage au sort des tours préliminaires de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération.

La cérémonie aura lieu ce jeudi 11 juillet à partir de 12h00.

L’Espérance de Tunis et l’Union Sportive Monastirienne représenteront la Tunisie en Ligue des Champions.

Le Club Sportif Sfaxien et le Stade Tunisien seront présents en Coupe de la Confédération.

L’Union Sportive Monastirienne et le Stade Tunisien devront passer par le premier tour alors que l’Espérance de Tunis et le Club Sportif Sfaxien disputeront directement le second tour.