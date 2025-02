Coupure et perturbation de l’approvisionnement en eau dans plusieurs rÃ©gions

Coupure et perturbation de l’approvisionnement en eau dans plusieurs régions

La Société nationale de distribution et d’exploitation des eaux (SONEDE) a annoncé qu’une coupure et des perturbations dans la distribution de l’eau courante auront lieu ce mardi 25 février 2025, à partir de 10h, dans plusieurs zones du gouvernorat de Gabès, notamment à Mareth et ses environs, ainsi que dans les villes de Tataouine, Zarzis et Ben Guerdane (gouvernorat de Médenine).

Cette interruption est due à des travaux de maintenance à la station de pompage d’El-Zass, comme précisé dans un communiqué officiel publié lundi par la SONEDE.

L’approvisionnement en eau sera progressivement rétabli à partir de la matinée du mercredi 26 février 2025, une fois les travaux terminés, qui se dérouleront sans interruption, 24h/24.

