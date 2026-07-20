Coupures d’eau : les dÃ©lestages Ã©lectriques aggravent la situation, selon la SONEDE

Le directeur rÃ©gional de la SociÃ©tÃ© nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) pour le Grand Tunis, Mounir Dridi, a affirmÃ©, ce lundi 20 juillet 2026, que les coupures de courant Ã©lectrique contribuent directement aux interruptions de l’approvisionnement en eau potable.

Dans une interview accordÃ©e Ã la Radio Nationale, M. Dridi a soulignÃ© que la solution rÃ©siderait dans l’Ã©quipement des stations de pompage en gÃ©nÃ©rateurs Ã©lectriques, une opÃ©ration toutefois trÃ¨s coÃ»teuse, nÃ©cessitant des budgets consÃ©quents actuellement indisponibles.

Le responsable a attribuÃ© la rÃ©currence des perturbations dans l’approvisionnement en eau potable Ã plusieurs facteurs, notamment les ruptures et fuites enregistrÃ©es au niveau du rÃ©seau, le manque de ressources hydrauliques, ainsi que les coupures rÃ©pÃ©tÃ©es de courant observÃ©es ces derniers temps.

Interdiction d’utiliser l’eau potable pour le lavage des voitures

Mounir Dridi a par ailleurs insistÃ© sur le fait que l’utilisation de l’eau potable est interdite pour le lavage des voitures dans les stations de lavage. Il a prÃ©cisÃ© que la sociÃ©tÃ© assure un suivi de ces Ã©tablissements et prend les mesures nÃ©cessaires contre tout contrevenant, indiquant que plusieurs d’entre eux avaient dÃ©jÃ fait l’objet de poursuites judiciaires.

Le responsable a Ã©galement appelÃ© les Tunisiens Ã rationaliser leur consommation d’eau, en particulier durant les pÃ©riodes de pointe de l’Ã©tÃ©, compte tenu de la forte hausse des tempÃ©ratures et de la pression exercÃ©e sur les ressources hydrauliques.

Mise en service prochaine de la station de dessalement de Sidi Abdelhamid

Par ailleurs, le responsable de la SONEDE a indiquÃ© que la station de dessalement d’eau de mer de Sidi Abdelhamid, dans le gouvernorat de Sousse, entrera prochainement en exploitation.