Coupures d’Ã©lectricitÃ© programmÃ©es ce lundi dans plusieurs quartiers du Grand Tunis

20-07-2026

La SociÃ©tÃ© tunisienne de l’Ã©lectricitÃ© et du gaz (STEG) a fait savoir que, dans un souci de prÃ©server la stabilitÃ© et la continuitÃ© du rÃ©seau Ã©lectrique national, des coupures tournantes sont susceptibles d’intervenir ce lundi 20 juillet 2026, sur la plage horaire allant de 10h00 Ã  17h00.

Ces interruptions de courant, appelÃ©es Ã  se produire de faÃ§on intermittente, risquent de toucher les secteurs suivants :

  • Fouchana
  • Mghira
  • Borj Cedria
  • CitÃ© Ettadhamen
  • La Soukra
  • El Mourouj
  • MÃ©grine
  • RadÃ¨s
  • Ezzahra
  • Hammam-Lif
  • Bou Mhel
  • Birine
  • Ariana
  • Douar Hicher
  • La Marsa
  • Borj Touil

L’entreprise a tenu Ã  prÃ©ciser que le courant pourrait Ãªtre rÃ©tabli Ã  tout moment, sans avertissement prÃ©alable, invitant les rÃ©sidents des zones concernÃ©es Ã  s’organiser en consÃ©quence. Elle a par ailleurs indiquÃ© que cette liste demeurait susceptible d’Ã©voluer, d’autres quartiers pouvant venir s’y ajouter selon les besoins du rÃ©seau.

Fil d'actualitÃ©s

NeuviÃ¨me nuit de bombardements amÃ©ricains en Iran : Bouchehr Ã  no

20-07-2026

Coupures d’Ã©lectricitÃ© programmÃ©es ce lundi dans plusieurs

20-07-2026

Coupures d’eau : les dÃ©lestages Ã©lectriques aggravent la sit

20-07-2026

Incendies de forÃªt : le ministÃ¨re de l’Agriculture appelle Ã

20-07-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dÃ©passe le rythme des salaires

25-05-2026

Â«Â Smart infrastructures in the A.I eraÂ Â»Â : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobiliÃ¨re : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnec

28-08-2025

Lire aussi

Ã‰conomie Tunisie : quand le prix de la viande dÃ©passe le r
High-tech Â«Â Smart infrastructures in the A.I eraÂ Â»Â : Qu
Ã‰conomie Location immobiliÃ¨re : Loyers en hausse et quarti
Ã‰conomie Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une di

Fil d'actualitÃ©s

NeuviÃ¨me nuit de bombardements amÃ©ricains en Iran : Bouchehr Ã  nouveau visÃ©e

20-07-2026

Coupures d’Ã©lectricitÃ© programmÃ©es ce lundi dans plusieurs quartiers du

20-07-2026

Coupures d’eau : les dÃ©lestages Ã©lectriques aggravent la situation, selo

20-07-2026

Incendies de forÃªt : le ministÃ¨re de l’Agriculture appelle Ã  une vigila

20-07-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dÃ©passe le rythme des salaires

25-05-2026

Â«Â Smart infrastructures in the A.I eraÂ Â»Â : Quand l’IA redÃ©finit les

26-09-2025

Location immobiliÃ¨re : Loyers en hausse et quartiers les plus convoitÃ©s au pre

22-09-2025

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnecter au cÅ“ur

28-08-2025