Coupures d’Ã©lectricitÃ© programmÃ©es ce lundi dans plusieurs quartiers du Grand Tunis

La SociÃ©tÃ© tunisienne de l’Ã©lectricitÃ© et du gaz (STEG) a fait savoir que, dans un souci de prÃ©server la stabilitÃ© et la continuitÃ© du rÃ©seau Ã©lectrique national, des coupures tournantes sont susceptibles d’intervenir ce lundi 20 juillet 2026, sur la plage horaire allant de 10h00 Ã 17h00.

Ces interruptions de courant, appelÃ©es Ã se produire de faÃ§on intermittente, risquent de toucher les secteurs suivants :

Fouchana

Mghira

Borj Cedria

CitÃ© Ettadhamen

La Soukra

El Mourouj

MÃ©grine

RadÃ¨s

Ezzahra

Hammam-Lif

Bou Mhel

Birine

Ariana

Douar Hicher

La Marsa

Borj Touil

L’entreprise a tenu Ã prÃ©ciser que le courant pourrait Ãªtre rÃ©tabli Ã tout moment, sans avertissement prÃ©alable, invitant les rÃ©sidents des zones concernÃ©es Ã s’organiser en consÃ©quence. Elle a par ailleurs indiquÃ© que cette liste demeurait susceptible d’Ã©voluer, d’autres quartiers pouvant venir s’y ajouter selon les besoins du rÃ©seau.