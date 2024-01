CPI : L’Afrique du Sud appelle l’arrÃªt immÃ©diat des opÃ©rations israÃ©liennes Ã  Gaza

CPI : L’Afrique du Sud appelle l’arrêt immédiat des opérations israéliennes à Gaza

La Cour pénale internationale a entamé, ce jeudi 11 janvier, ses première audiences au sujet du recours intenté par l’Afrique du Sud contre Israël, pour perpétration de Génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza.

Les Palestiniens sont victimes de bombardements incessants, et sont tués là où ils se trouvent. Israël a perpétré une grande offensive à l’encontre de Gaza, et a violé la convention pour la prévention et la répression du crime du génocide, a affirmé le ministre de la Justice sud-africain, Ronald Lamola, qui conduit la délégation de son pays à la Haye.

« La violence et la destruction en Palestine n’ont pas commencé le 7 octobre 2023. Les Palestiniens ont subi une oppression et une violence systémiques au cours des 76 dernières années », a-t-il souligné.

L’Afrique du Sud demande à Israël de cesser, immédiatement, ses opérations militaires dans la bande de Gaza, présentant des éléments selon lesquels de tels agissements s’apparentent à un génocide.

Israël intensifie ses crimes contre les Palestiniens depuis 1948, les soumet à un régime d’apartheid, la communauté internationale a échoué à empêcher le génocide, déplore-t-elle.

17 magistrats vont intervenir, dont deux magistrats d’Israël et d’Afrique du Sud, dans des plaidoyers dont la durée est de trois heures pour chaque partie, selon des médias arabophones.