Crise Ã  lâ€™UGTT : Vers un compromis sur la tenue du congrÃ¨s national ?

Crise à l’UGTT : Vers un compromis sur la tenue du congrès national ?

Dans un effort pour mettre fin à la crise interne secouant l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), des membres du bureau exécutif ont proposé d’avancer la date du congrès national à janvier 2026, a annoncé mercredi Anouar Ben Gueddour, secrétaire général adjoint de l’organisation.

Cette initiative intervient dans le cadre des négociations engagées pour résoudre les tensions au sein de la centrale syndicale. Depuis le 14 décembre 2024, cinq membres du bureau exécutif, dont Ben Gueddour, avaient exprimé leur mécontentement face au maintien du congrès en 2027, exigeant son avancement à 2025. Ces revendications ont été renforcées par un sit-in entamé le 25 décembre.

Lors d’une réunion regroupant des représentants des fédérations régionales et sectorielles, Anouar Ben Gueddour a indiqué avoir constaté une ouverture de la part de certains membres du bureau exécutif. Il a précisé que des discussions « 4+4 » sont en cours entre les partisans de la reprise des travaux du Conseil national et d’autres membres du bureau exécutif, dans le but de trouver un compromis.

Le règlement interne de l’UGTT, notamment l’article 12, prévoit l’avancement du congrès au premier trimestre de 2025. Cependant, faute de consensus depuis plusieurs mois, cette option semble compromise. Une nouvelle proposition visant à organiser le congrès en janvier 2026 est actuellement à l’étude.

Cette proposition, bien qu’un compromis, reste conditionnée à l’acceptation des unions régionales et sectorielles, qui réclament la reprise immédiate des travaux du Conseil national. Ben Gueddour a souligné que les négociations se déroulent dans un esprit de responsabilité, avec l’objectif de préserver l’unité de l’UGTT et d’assurer la tenue d’un congrès dans une atmosphère sereine.

Contacté par l’agence TAP, Sami Tahri, porte-parole de l’UGTT, a choisi de ne pas commenter les consultations en cours, préférant attendre leur dénouement avant de s’exprimer.

Les prochaines heures seront déterminantes pour l’avenir de l’UGTT et l’organisation de son congrès national, dans un contexte marqué par des défis internes sans précédent.

Gnetnews