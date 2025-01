Crise interne Ã  l’UGTT : Noureddine Selmi appelle Noureddine Taboubi Ã  dÃ©missionner

Crise interne à l’UGTT : Noureddine Selmi appelle Noureddine Taboubi à démissionner

La tension monte au sein de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT). Le secrétaire général adjoint de l’organisation, Noureddine Selmi, a exhorté, ce mardi 21 janvier 2025, le secrétaire général, Noureddine Taboubi, à quitter ses fonctions. Cette déclaration intervient après la divulgation d’un enregistrement téléphonique controversé dans lequel Taboubi aurait qualifié l’Union Régionale du Travail de Sfax de « mafia ».

Lors d’une conférence de presse tenue par des membres du bureau exécutif de l’UGTT, Selmi a qualifié le contenu de cet enregistrement de « scandale sans précédent dans l’histoire de l’organisation ». Il a également critiqué la gestion de Taboubi, qu’il juge insuffisante, estimant que l’organisation a perdu sa capacité à défendre les intérêts des travailleurs face au pouvoir exécutif.

Selon Selmi, la crise actuelle au sein de l’UGTT est « la plus grave que l’organisation ait jamais connue ». Il a attribué 80 % de cette responsabilité au secrétaire général et président du Conseil National, qu’il accuse d’avoir échoué à achever les travaux du Conseil et à résoudre les tensions internes.

Cette déclaration intervient alors que l’UGTT traverse une période de turbulences, marquée par des divisions internes et des différends entre ses principaux dirigeants. Pour Selmi, cette situation illustre une incapacité structurelle à faire face aux défis qui menacent aujourd’hui l’unité et l’efficacité de l’organisation syndicale historique.

Gnetnews