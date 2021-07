Crise sanitaire : Large mobilisation sur les réseaux sociaux pour sauver la Tunisie

La Tunisie vit sans doute ses heures les plus sombres depuis le début de la pandémie. La courbe des contaminations ne cesse d’augmenter et les décès endeuillent chaque jour des centaines de familles.

Sur la toile, c’est le branle-bas de combat pour alerter sur la situation catastrophique que vit le pays. Médecins, journalistes, célébrités, associations ou simples citoyens ont décidé d’envahir les réseaux sociaux d’un slogan, « #Save_Tunisia ».

Depuis plusieurs jours les internautes tunisiens diffusent plusieurs hashtags afin d’alerter sur la crise sanitaire que vit la Tunisie ces derniers temps. #Save_Tunisie, #Vaccine_For_Tunisia. Un message formulé dans toutes les langues afin qu’il soit diffusé le plus largement possible à travers le monde.

Ainsi, de nombreuses célébrités ont rejoint le mouvement et on posté des vidéos dans lesquelles, ils appellent la communauté internationale à soutenir la Tunisie dans sa compagne de vaccination. C’est le cas par exemple du chanteur lyrique Hassen Doss. Ce message il l’a intitulé « Help us, we are dying »; « Aidez-nous, nous sommes en train de mourir ». « Nous avons besoin de vaccins et d’oxygène maintenant! », dit-il gravement dans la vidéo.

De nombreuses autres vidéos de citoyens envahissent également les réseaux sociaux, critiquant le manque d’action du gouvernement en scandant le slogan « Winou tal9i7 »; « Où est le vaccin ? ».

Les médecins sont également sortis clamer leur colère. C’est le cas du personnel médical de l’hôpital de El Fahs, dans le gouvernorat de Zaghouan. Dans une vidéo poignante, ils crient au scandale à cause du manque de moyens pour les établissements de santé. Ils dénoncent également l’absence de contrôle des forces de l’ordre afin de faire appliquer les mesures sanitaires.

Jeudi 8 juillet, le Dr Rafik Boujdaria, chef du service des urgences à l’hôpital Abderrahmane Mami à Tunis, a rejoint le mouvement en postant un message à l’attention des Tunisiens résidant à l’étranger. Joint par téléphone, il nous explique que la Tunisie doit faire appel à toutes les solutions afin d’accélérer la campagne de vaccination. « Dans cette vidéo, j’en appelle aux célébrités internationale et plus largement à la diaspora afin qu’elles écrivent des courriers à leur gouvernement pour les alerter sur la situation catastrophique que nous vivons. La solution c’est la vaccination, il faut que la communauté internationale nous aide ! », nous dit-il.

Un groupe a été crée sur Facebook. Il s’agit du « Comité civil pour la lutte contre le Coronvirus »,اللجنة المدنية لمجابهة كورونا . Ce groupe réunit plusieurs associations de la société civile.

Leur objectif est de contraindre le gouvernement à changer sa stratégie qu’il considère comme ratée face à la pandémie.

Dans un communiqué, ce groupe explique qu’il souhaite dans un premier temps réaliser des campagnes de sensibilisation afin d’atteindre les 6 millions d’inscrits sur la plateforme EVAX et ce dans les plus brefs délais.

Par ailleurs, ces associations comptent mener des actions afin de récolter des dons et aider la Tunisie à lutter contre le virus et également faire du lobbying auprès des hommes et des femmes influents présents à travers le monde, afin qu’ils fassent pression sur la communauté internationale pour ramener des vaccins.

Le groupe a atteint les 27.000 membres jusqu’à présent.

De l’autre côté de la Méditerranée, en Europe, les Tunisiens résidant à l’étranger ne ménagent pas non plus leurs efforts afin de venir en aide à la Tunisie. Nous avons contacté Sandra Bennani, figure de la diaspora tunisienne à Paris. Elle nous explique que plusieurs collectifs ont mis en place de nombreuses actions de solidarité. C’est le cas du collectif des Médecins Tunisiens à travers le monde.

Ces derniers ont crée une application appelée « OXYTUNISIA » qui permet à ceux qui ont besoin de concentrateurs d’oxygène d’en trouver, grâce à un système de géolocalisation, les machines les plus proches de chez eux. L’association a déjà pu fournir une centaine d’appareil.

Sandra Bennani nous explique que les associations sont confrontées à des problèmes dans l’envoi des concentrateurs d’oxygène. « En ce moment, il y a près de 450 concentrateurs bloqués au port à Tunis », nous dit-elle.

« Dans la plupart des cas, ce matériel est récupéré par le ministère de la Santé qui est chargé de les dispatcher, mais malheureusement de nombreux établissements qui devaient les recevoir, ne les ont jamais reçus », dénonce Sandra.

Wissal Ayadi