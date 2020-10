CSC : Deux ans de suspension pour Mkacher et retrait de 6 points

La commission de discipline de la Fédération Tunisienne de Football a infligé au président du Croissant Sportif de la Chebba, Taoufik Mkacher et à son secrétaire général, Mohamed Ben Brahem, deux ans de suspension et une amende de 40 mille dinars. D’après Shems FM, la formation de la Chebba s’est également vue retirer six points au classement général.

La FTF a pris cette décision en s’appuyant sur l’article 52 du code disciplinaire à la suite du recours intenté par le CSC devant les tribunaux civils.