CSS-Murcia : « Aller le plus loin possible pour oublier l’amertume de la C1 »

Le Club Sportif Sfaxien entamera, ce mercredi, son aventure en coupe de la CAF en recevant les Burkinabe de Salitas sur le terrain du stade Mhiri. Lors de la conférence de presse d’avant match, le nouveau coach espagnol des Noirs et Blancs a déclaré : « Il est important de bien débuter notre parcours. La victoire est primordiale pour notre capital confiance. Le plus important pour nous est de gagner. Nous en avons les moyens et notre effectif est d’une très bonne qualité. Le club a beaucoup d’expérience sur le plan continental et nous devons aller le plus loin possible dans cette compétition afin d’oublier l’amertume de l’élimination de la ligue des champions ».

