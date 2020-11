Culture : Les artistes refusent l’aide financiÃ¨re de l’Etat et rÃ©clament un retour au travail !

Culture : Les artistes refusent l’aide financière de l’Etat et réclament un retour au travail !

Le monde de la culture ne décolère pas. Après plusieurs sit-in à la Kasbah devant le siège du gouvernement, les artistes ont décidé depuis plusieurs jours de continuer leur rassemblement à la Cité de la Culture à Tunis. Ainsi ils sont tous les jours plus d’une centaine de personnes à se relayer nuit et jours pour protester, allant même jusqu’à dormir à même le sol. Avec la mise en place du couvre-feu, ils sont des milliers de personnes, tout secteur de la nuit confondus, à s’être retrouvé au chômage.

Ce lundi, le ministère de la Culture a publié un communiqué dans lequel il indique qu’une aide de 500 dinars allait être allouée aux artistes. Mais pour le syndicat, il s’agit là d’un écran de fumée.

Le ministère de la culture a ainsi annoncé le déblocage d’une enveloppe de 1,5 milliards de dinars au profit des artistes tunisiens. Mais pour ces derniers, c’est trop peu. « En Tunisie, on peut considérer qu’il y a environ 21.000 personnes qui disposent d’une carte professionnelle. Même si on considère que seule la moitié est vraiment dans le besoin, cela fera seulement 100dt par artistes », déplore Meher Hammami, le secrétaire général du syndicat tunisien des professions musicales et apparentées.

Il explique qu’en accord avec le syndicat national indépendant des professionnels des arts dramatiques, il a été décidé de refuser cette aide. « Dans un premier temps, nous étions plutôt contents de cette décision, mais quand nous avons vu la lourdeur de la procédure pour pouvoir bénéficier de cette aide, nous nous sommes rendus compte que c’était de la poudre aux yeux ».

En effet, dans le communiqué il est souligné que cette aide sera traitée au cas par cas et soumise à deux commissions. Une procédure qui peut durer plusieurs mois, d’après Hammami.

Par ailleurs, le syndicat réclame les arriérés de paiement des spectacles culturels organisés par l’Etat. La somme atteindrait les 16 millions de dinars.

« Aujourd’hui nous réclamons juste le droit de reprendre le travail. Pour ma part, je ne veux pas de leur aide, je veux juste retourner gagner ma vie », nous explique Heli Weld Habiba, Auteur, compositeur et poète, couché à même le sol de la Cité de la culture. Ce dernier réclame également la transparence sur les 18 milliards de dinars qui ont été récoltés par le fonds de relance de la culture engagé par l’ex-ministre de la culture Chiraz Latiri au printemps dernier.

Autre témoignage poignant, celui de Hager. Elle est danseuse. Depuis qu’elle ne travaille plus, elle n’a plus de quoi subvenir à ses besoins les plus essentiels. « Suite à des impayés, on m’a coupé l’eau chez moi. De plus, je n’ai plus de quoi payer les médicaments de ma mère et plus de quoi la nourrir non plus », lance-t-elle désespérément.

A la Cité de la Culture, la situation est de plus en plus alarmante. Les protestataires ont menacé d’entamer une grève de la faim si leur revendications n’étaient pas attendues d’ici 48 heures.

Retrouvez ci-dessus notre reportage vidéo.

Wissal Ayadi