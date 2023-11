L’émergence des cursus universitaires anglophones en Tunisie : Un chemin vers l’excellence éducative globalisée

La Tunisie, avec son riche patrimoine académique, s’est engagée ces dernières années dans une tendance éducative remarquable : l’expansion des cursus anglophones dans ses universités.

Cette initiative a attiré l’attention des étudiants locaux et internationaux, ouvrant la voie à une multitude d’avantages et d’opportunités dans le domaine de l’enseignement supérieur. Dans cet article, nous explorerons cette tendance grandissante, ses avantages, et recueillerons les témoignages de certains étudiants qui ont choisi ces cursus.

L’essor des cursus anglophones en Tunisie

La Tunisie, située au carrefour de l’Europe et de l’Afrique, a toujours été un centre d’apprentissage. Les universités tunisiennes ont traditionnellement proposé des cursus en français et en arabe, en ligne avec l’histoire coloniale du pays. Cependant, au fil du temps, la demande croissante pour des programmes d’enseignement supérieur en anglais a conduit à une transformation significative de l’offre académique.

L’adoption de l’anglais en tant que langue d’enseignement dans certaines universités tunisiennes a été motivée par plusieurs facteurs. Tout d’abord, l’anglais est devenu la langue véhiculaire de l’éducation, de la science, de la technologie et des affaires dans le monde entier. Il offre ainsi aux étudiants tunisiens un avantage concurrentiel sur le marché du travail international. De plus, l’internationalisation de l’enseignement supérieur a incité les universités à offrir des programmes en anglais pour attirer des étudiants internationaux et favoriser la diversité culturelle sur les campus.

Ainsi, de nombreuses universités mais aussi d’établissements scolaires primaire et secondaire ont vu le jour dans le système privé, notamment. La South Mediterranean University est la première université anglophone en Tunisie à proposer des programmes internationalement accrédités. SMU est partenaire avec des institutions de renommée mondiale et compte une population étudiante de plus de 40 nationalités.

Fondée en 2002, la SMU comprend une École de Business (MSB) qui propose des programmes de licence, de master et de formation continue, ainsi qu’une École d’Ingénieurs (MedTech) qui propose des programmes de licence, d’ingénierie, de master et de formation continue.

Grâce à des partenaires internationaux, la SMU offre des opportunités d’échange, de transfert et de programmes de double diplôme à tous les niveaux. Ainsi, SMU est devenue une référence académique dans le bassin méditerranéen et en Afrique.

Au vue de cette tendance, le ministère de l’enseignement supérieur a également décidé de s’y intégrer en ouvrant récemment des facultés et des filières proposant des cours en anglais. Fondée en 2010, la Tunis Business School de L’Université de Tunis est l’unique institution universitaire étatique en Tunisie spécialisée dans l’enseignement du Business en langue anglaise et menant sa formation selon le modèle d’enseignement supérieur américain.

Depuis 2022, la faculté de médecine dentaire de Monastir permet à ses étudiants de première année de suivre des cours en anglais.

Enfin, l’année universitaire 2022/2023 a vu l’ouverture de l’Institut national de technologie et des sciences du Kef et la première Ecole nationale des ingénieurs à La Manouba dont la formation est assurée en anglais.

Les avantages des cursus anglophones

Les avantages des cursus anglophones en Tunisie sont nombreux. D’abord ces universités collaborent souvent avec des institutions étrangères de renom, ce qui garantit un enseignement de qualité élevée. Les programmes sont conçus pour répondre aux normes internationales. Cela permet également aux étudiants qui le souhaitent de finir leur cursus dans des universités étrangères, obtenant ainsi un diplôme de prestigieux établissements reconnus dans le monde entier.

Par ailleurs, les étudiants qui suivent des cursus anglophones ont tendance à être plus compétitifs sur le marché du travail international, où la maîtrise de l’anglais est souvent un atout clé. Cela ouvre des opportunités professionnelles étendues à l’échelle mondiale.

Enfin, les cursus anglophones préparent les étudiants à travailler dans un monde de plus en plus globalisé, où la communication en anglais est essentielle.

Témoignages d’étudiants

Pour mieux comprendre les avantages des cursus anglophones en Tunisie, nous avons recueilli les témoignages de quelques étudiants qui ont choisi cette voie éducative.

Nadia est étudiante en économie, elle explique que choisir un cursus anglophone lui a permis d’ouvrir des portes qu’elle n’aurait jamais imaginées. « J’ai pu accéder à des ressources académiques de premier ordre et, grâce à mes compétences en anglais, j’ai pu décrocher un stage dans une entreprise internationale, ici en Tunisie ».

Il est important de noter que les étudiants qui choisissent des cursus anglophones ont, dans la majorité des cas, choisi de s’expatrier à l’étranger à la fin de leurs études. C’est le cas de Karim, ancien étudiant en école d’ingénieur. « Tout de suite après avoir décroché ma licence en Tunisie, j’ai pu avoir accès à une bourse d’études en Suède pour un Master. Une fois diplômé, j’ai pu trouver un travail sur place et je suis resté », nous dit-il.

Les défis des cursus anglophones

Malgré les nombreux avantages des cursus anglophones, il existe également des défis auxquels les étudiants peuvent être confrontés. L’un des principaux défis est le niveau d’anglais requis. Les étudiants doivent souvent passer des tests d’anglais afin d’évaluer leur maîtrise de la langue. De plus, la charge de travail peut être plus exigeante, car les cours sont souvent plus intenses.

Un autre défi est le coût, car les frais de scolarité dans les cursus anglophones peuvent être plus élevés que dans les cursus en français ou en arabe. En effet, il faut compter aux alentours de 15.000DT pour une année d’études dans une université privée.

Au final, les cursus anglophones en Tunisie offrent aux étudiants l’opportunité de s’épanouir sur la scène internationale, d’acquérir une perspective globale et de se préparer à une carrière réussie dans un monde de plus en plus connecté. La tendance semble prometteuse et continuera probablement à attirer un nombre croissant d’étudiants en quête d’excellence éducative et d’ouverture sur le monde.

Wissal Ayadi