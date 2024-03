Dans ses vœux de Ramadan, Saïed évoque les finalités du jeûne, et appelle les Tunisiens à boycotter les spéculateurs

Le président de la république, Kaïs Saïed, a affirmé hier soir, que le jeûne n’est pas le fait de s’abstenir de boire et de manger uniquement, mais il s’agit de s’en tenir aux préceptes et finalités de l’Islam, en faisant montre de rectitude, de bons comportements et de bonnes œuvres.

Dans une allocution à la mosquée Zitouna, à l’occasion de l’avènement du mois sacré du Ramadan, qui débute ce lundi 11 Mars, dans la plupart des pays musulmans, le chef de l’Etat a affirmé que « la substance de l’Islam repose sur la droiture : celle-ci a des significations claires et nombreuses, comme le fait de s’abstenir de commettre des péchés, de ne pas être sujet à ses passions, et de ne pas être enclin aux plaisirs ».

Kaïs Saïed dont le propos s’est appuyé sur des versets du Saint-Coran, et de hadiths (dits) du prophète…, a affirmé que « parmi les finalités de l’Islam, celle de faire un effort sur soi-même, de guérir l’âme, afin de la purifier et d’atteindre le salut », signalant que ce mois de Ramadan est celui de la purification de l’âme.

« Le Ramadan ne devra pas être une occasion de spéculation et de hausse des prix », a-t-il recommandé, selon une vidéo postée sur la page officielle de la présidence.

Saïed a prôné la baisse des prix, appelant les Tunisiens à boycotter les spéculateurs, et à venir en aide aux démunis.

Le chef de l’Etat a fini son allocution par des invocations, priant Dieu le tout puissant, « d’agréer notre jeûne et notre prière, et de conduire nos frères en Palestine sur le chemin de la victoire, contre les sionistes oppresseurs, jusqu’à la libération de toute la Palestine, afin de voir leur Etat indépendant ayant pour capitale al-Quds el-Sherif, première des deux directions (de prière) et troisième lieu saint de l’Islam instauré, et que la nation parvienne à parler d’un seul mot, jusqu’à mettre un terme à ces crimes, et à cette guerre génocidaire ».

