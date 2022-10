Darko Novic : « Fier de mes joueurs ! Et maintenant, la Coupe de la CAF »

Le coach serbe de l’Union Sportive de Monastir était amer suite à l’élimination de l’équipe par Al Ahly en ligue des champions d’Afrique. Darko Novic a déclaré : « Si le match aller s’était terminé sur le score de parité, Al Ahly aurait eu moins de chances chez lui. Maintenant, nous devons apprendre de nos erreurs et relever la tête, puisque nous pouvons encore obtenir un billet pour disputer la coupe de la CAF. Je suis fier de mes joueurs et je suis certain qu’ils ont acquis de l’expérience qui sera très utile pour le prochain challenge en Afrique ».

GnetNews