Dates et financement: Tout ce que vous devez savoir sur l’élection présidentielle en Tunisie

La campagne électorale pour l’élection présidentielle tunisienne du 6 octobre 2024 a officiellement démarré à l’étranger ce jeudi 12 septembre et se poursuivra jusqu’au 2 octobre. En Tunisie, la campagne commencera le 14 septembre et se terminera le 4 octobre.

Voici les principales étapes du processus électoral :

– Du 12 septembre au 2 octobre: Campagne électorale à l’étranger

– Du 14 septembre au 4 octobre: Campagne électorale en Tunisie

– 3 octobre: Silence électoral à l’étranger

– 4, 5 et 6 octobre: Scrutin dans les circonscriptions électorales à l’étranger

– 5 octobre: Silence électoral en Tunisie

– 6 octobre: Scrutin en Tunisie

Les résultats préliminaires du premier tour doivent être proclamés au plus tard le 9 octobre 2024. Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue des voix, un deuxième tour aura lieu dans les deux semaines suivant la proclamation des résultats définitifs du premier tour, opposant les deux candidats ayant obtenu le plus de voix.

Le registre électoral compte environ 9,7 millions d’électeurs, dont plus de 620 000 inscrits à l’étranger. Le plafond des dépenses pour chaque candidat est fixé à 150 000 dinars pour le premier tour et 100 000 dinars pour le second. Le financement des campagnes électorales repose exclusivement sur l’autofinancement et le financement privé, conformément aux dispositions légales, le financement public ayant été supprimé en 2022.

