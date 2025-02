David Bettoni : « Nous avons perdu deux points, mais je ne suis pas inquiet »

« Dans le football, il faut marquer quand l’occasion se présente. C’est ce que n’arrivons pas à faire ». Le coach du Club Africain a fait le diagnostic au terme du match nul concédé face à la JS Omrane. Le technicien français a ensuite rajouté : « Je ne m’affole pas, même si on a perdu deux points. Le plus important c’est d’avoir tout fait. Quand on gagne plusieurs matchs on est champions, quand on perd c’est la fin du monde. Ca ne fonctionne pas comme ça. Le mercato ? Nous prenons des jeunes qui ont besoin de temps d’adaptation ».