Davide Bettoni : « Nous manquons encore de maturité »

Après avoir encaissé la première défaite de la saison, le coach clubiste, David Bettoni a déclaré que son équipe a encore du chemin à faire : « Je ne suis pas content du résultat. Je repars triste pour le résultat mais je garde le calme. Les choix tactiques ? Des fois ça marche, d’autre non. Je ne regrette rien. Ce qui me dérange aujourd’hui c’est le fait de ne pas avoir eu d’occasions. Pour le reste, nous sommes une équipe encore jeune et en construction. Il est évident que nous manquons de maturité mais ça viendra au fil des matchs. Des responsables de la défaite ? Je ne jette pas de pierres à mes joueurs. Aujourd’hui nous avons affronté une belle équipe, qui a la meilleure défense du championnat et elle nous a dominés. Félicitations à nos adversaires ».