Dbeibah accuse la Tunisie d’avoir escroqué les Libyens

Le chef du gouvernement d’union nationale libyen, Abdelhamid Dbeibah, a qualifié la contrebande des fonds par voie terrestre menée par ses compatriotes, « d’absurde », signalant que « la Tunisie est parmi les pays ayant arnaqué les Libyens ».

Dans une allocution vidéo, en marge de sa participation à un atelier de travail sur le partenariat public/privé dans le domaine des services et de l’énergie à Tripoli, Dbeibha a indiqué que « la Belgique, Malte, ainsi qu’un pays voisin, soit la Tunisie, ont escroqué les Libyens ».

Il a, par ailleurs, accusé les Européens « de voler l’argent et les investissements libyens aux yeux de tous », signalant que « les avoirs gelés dans les banques européennes, ne seront pas récupérés, la politique d’atermoiement sera adoptée en la matière ».

« Le capital mondial est lâche…les grandes puissances ne trouvent plus un lieu pour ce capital…il n’y a plus un environnement propice pour l’investissement…les Européens ont mis la main sur les avoirs transférés par les Libyens en Europe, et ont pillé les fonds de l’Etat libyen, sous les yeux de tous », a-t-il encoure affirmé.

Gnetnews