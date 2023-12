Décès de Jacques Delors, un homme de compromis et « un bâtisseur »

L’homme politique français, et ex-président de la commission européenne, Jacques Delors, est décédé, hier jeudi 27 décembre, à Paris à l’âge de 98 ans.

Delors a commencé sa carrière politique, en tant que conseiller de Jacques Chabban-Delmas, au début des années 70, et puis a adhéré au parti socialiste.

Le défunt a occupé, par la suite, le portefeuille du ministre de l’Economie, des Finances et du budget dans les gouvernements de Pierre Morroy, sous François Mitterrand.

Engagé en faveur de la construction européenne, il était président de la commission européenne de 1985 à 1995.

Jacques Delors est un homme de consensus et de compromis, et est le père de Martine Aubry, femme de gauche, et actuelle maire de Lille.

Des hommages appuyés lui sont rendus ce jeudi par les milieux politico-médiatiques français, qui saluent « un géant » et « un bâtisseur ».

