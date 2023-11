Décès de l’ancien Secrétaire d’Etat américain, Henry Kissinger

Le secrétaire d’Etat américain sous Richard Nixon et Gerald Ford, Henry Kissinger, est mort à l’âge de 100 ans, mercredi 30 novembre.

Allemand de naissance, de confession juive, il était une figure incontournable de l’administration américaine pendant plusieurs années. D’abord conseiller à la sécurité nationale américaine, il devient chef de département d’Etat représentant la diplomatie américaine pendant la guerre froide de 1968 à 1977.

Une figure dure et controversée, Kissinger était connu pour sa proximité de l’entité sioniste, et a joué un rôle crucial dans l’évolution de plusieurs conflits et tensions qui traversaient le monde à l’époque où il était secrétaire d’Etat.